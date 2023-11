PVV massaal de grootste in Edam-Volendam, maar daar zijn ze in Edam niet blij mee

In Edam-Volendam is de partij van Geert Wilders als extreem sterke winnaar uit de bus gekomen. Bijna de helft van de mensen (42, 9 procent) in die gemeente heeft op de PVV gestemd. En toch is er een groot verschil tussen Edam en Volendam, met blije gezichten in Volendam en boze smileys in Edam.