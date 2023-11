GL/PvdA grootste in Noord-Holland, nek-aan-nekrace met PVV

GL/PvdA is met enige voorzichtigheid als winnaar uit de bus gekomen in onze provincie. Op nummer twee staat de partij van Geert Wilders en de VVD is als derde uit de bus gerold. Dat is de uitslag nu de stemmen van 42 van de 44 gemeentes zijn geteld.

Foto: Stemmen verkiezingen stemlokaal - ANP

GL/PvdA staat momenteel op 20,3 procent van de stemmen, PVV op 20,1 en de VVD op 17,2. De uitslag is Bergen is nog onbekend, in Amsterdam zijn 85 procent van de stemmen geteld en in Purmerend 98 procent. De uitslag is opmerkelijk te noemen, aangezien de rest van Nederland massaal op Wilders heeft gestemd. Landelijk zijn inmiddels de stemmen van 316 van de 346 gemeenten onder handen genomen. Daaruit blijkt dat de PVV 23,6 procent van de stemmen heeft, GL/PvdA heeft landelijk 15,6 procent van de stemmen en de VVD blijft steken op 15,2 procent. Grote steden Grote steden hebben grotendeels links gestemd, zo lijkt Amsterdam toch weer als vanouds voor GL/PvdA te hebben gekozen. De rest van de provincie heeft, gelijk aan het landelijke beeld, op het lichtblauw van Wilders gestemd. Uit kiezersonderzoek van Ipsos blijkt dat migratie en asiel belangrijke thema's waren voor kiezers. Kijk hier hoe jouw gemeente heeft gestemd: