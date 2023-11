Laatste stemmers in Hoorn: opnieuw nachtwerk voor tellers?

De hele dag hebben mensen hun stem uit kunnen brengen. "Nu heb ik op Nieuw Sociaal Contract gestemd, op een vrouw. Ik kom uit een CDA-nest, maar Omtzigt heeft de toeslagenaffaire aan de kaak gesteld en hij heeft zijn sporen verdient", zegt Bakker.

In totaal hebben de twee stembureaus op het gemeentehuis in Hoorn iets meer dan duizend stemmen binnen. "Dat is alleen nog maar het gemeentehuis, er zijn nog veel meer andere locaties in Hoorn", zegt Maarten Hömann, voorzitter van het stembureau.

Geen nachtwerk

Hömann: "Het is iets minder druk dan in maart, maar het liep goed door." Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen liep het stemmen tellen zo uit de hand dat de vrijwilligers van de stembureaus pas diep in de nacht klaar waren. "Het zal tegen half één worden. Vandaag wordt er alleen op lijstniveau geteld, morgen de kandidaten." Dat zal dus een hoop werk schelen.