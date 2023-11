Vliegtuigbouwer Chris vertrekt met zijn bijzondere vliegtuig uit Hilversum en 'landt' op Teuge

De Hilversumse vliegtuigbouwer Chris Rijff verhuist met zijn zelfontworpen elektrische vliegtuig van zijn kleine loods in zijn woonplaats naar vliegveld Teuge. In een gloednieuwe moderne hangar wil Rijff verder werken aan zijn bijzondere vliegtuig. "We zijn een nieuwe fase ingegaan."

Al jaren werkt Rijff aan zijn eigen vliegtuig genaamd de Comorant SEAplane. Deze is deels van hout, elektrisch, duurzaam en amfibisch. Het vliegtuig moet uiteindelijk acht mensen kunnen vervoeren en dienen als een luchtambulance of vrachtvliegtuig. Wat begon als een hobbyproject in de kleine loods in de Hilversumse Vonk in de Wijk, begint inmiddels echt vleugels te krijgen. Dat gaat zo goed dat Rijff de Hilversumse broedplaats is ontgroeid.

Teuge

Op het vliegveld Teuge gaat Rijff werken in de gloednieuwe hangar van E-Deck, een bedrijf met wie Rijff in zee gaat. "De hangar heeft fantastische faciliteiten, waardoor je je gewoon kan focussen op het vliegtuig", zegt Rijff.

Ook de omgeving van Teuge moet een spreekwoordelijke boost geven aan het bedrijf en zijn vliegtuig. De hangar staat namelijk op de zogenoemde E-Campus. In de omgeving zitten meerdere bedrijven die werken in het veld van elektrisch vliegen. Zo is er onder anderen een E-flight Academy waar je kan leren om elektrisch te vliegen. "Zulke bedrijven kunnen wat betekenen in de ontwikkeling van de Comorant. We zitten dan midden in de wereld van elektrisch vliegen."

Het gaat nog wel even duren voordat Chris' vliegtuig kan opstijgen, wanneer is nog niet duidelijk. Volgend jaar worden de vleugels aan het vliegtuig gezet.

In maart van 2023 ging NH langs bij de loods van Chris Rijff in Hilversum.