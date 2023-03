Hybride, amfibisch en van hout: Chris bouwt uniek vliegtuig in Hilversumse loods

Het begon als een hobbyproject, maar nu is Chris Rijff er full time mee bezig: een zelfontworpen vliegtuig bouwen. Het is duurzaam, hybride, amfibisch, grotendeels van hout en kan zeven tot acht personen dragen. Dit project is niet onopgemerkt gebleven, vanuit het buitenland is er interesse.

Verborgen tussen de bedrijven van duurzame broedplaats Vonk in de wijk in Hilversum staat de loods van Chris. Hierin bouwt de 58-jarige al jarenlang aan zijn zogenoemde SEAplane. "In het vliegtuig hier zit 3600 uur bouwtijd in. De tijd besteedt aan berekeningen en alles vóór de bouw is niet bij de houden. Er zit ontzettend veel tijd en geld in, allemaal uit de achterzak."

"Ik ben eigenlijk begonnen als jochie van een jaar of zes, zeven. Toen bouwde ik mijn eerste vliegtuigje, ook een watervliegtuig trouwens. Waar dat vandaan kwam weet ik niet, maar het greep mij", legt hij uit. Van een vliegopleiding is het nooit gekomen, maar de fascinatie bleef. "In de jaren negentig begon ik een zelfstudie naar watervliegtuigen in Noord-Amerika. Ik dacht dat ik die wel kon verbeteren. Het resultaat staat nu achter mij."

Project krijgt vleugels

Het project begint de komende tijd zowel letterlijk als figuurlijk vleugels te krijgen. Vrijdag vertrekt het vliegtuig naar Duitsland, maar wel via een aanlegger. Daar gaat een bedrijf het design van het model van Chris officieel vaststellen. "Van daaruit gaat het doorontwikkeld worden naar een gecertificeerd vliegtuig."

Ook werkt Chris inmiddels samen met verschillende partijen om te kijken of er buiten Nederland ook interesse is in het vliegtuig. En dat is er zeker. Een van de landen waar er interesse is voor het werk van Chris is Schotland. "Schotland is groot en ruig, maar heeft wel vervoer nodig over de lange afstand. Er zijn veel eilanden en meren. Een voordeel is ook dat je in Schotland met watervliegtuigen overal mag opereren."