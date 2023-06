Hilversummer Chris staat met zijn bijzondere vliegtuig op Parijse luchtvaartbeurs

Het begon als een hobbyproject in een kleine loods in Hilversum, maar binnenkort staat Chris Rijff met zijn bijzondere vliegtuig op de internationale luchtvaartbeurs Paris Air Show. De onderzoeken die zijn gedaan naar de potentie van het vliegtuig hebben positief uitgepakt, waardoor de realisatie van het volledig elektrisch hybride en amfibische toestel weer een stapje dichterbij is.

Aangezien het de eerste show sinds de coronacrisis is verwacht Rijff dat het een bijzondere beurs gaat worden. Dit is een uitgelezen kans voor zijn bedrijf om de Cormorant SEAplane te presenteren op de internationale markt. "Het gaat erom dat wij ons verhaal kunnen doen en wat wij in deze markt van kleine hybride vliegtuigen kunnen betekenen."

Hier werd het vliegtuig de afgelopen maanden doorgerekend. "Zo werd gekeken of het kon landen op regionale vliegvelden, zoetwater meren en kustgebieden en of het grotere afstanden kon overbruggen in deze regio", legt Rijff uit.

Het project begint nu echt vleugels te krijgen. Het prototype van de Cormorant - wat in Hilversum werd gebouwd - reisde in het kader van het Schotse overheidsprogramma SATE (Sustainable Aviation Test Environment) half maart naar het in Duitsland gevestigd vliegtuigbedrijf Leichtwerk.

Uiteindelijk moet het vliegtuig ingezet worden als bijvoorbeeld lucht-taxi, voor licht vrachtvervoer of medisch vervoer in waterrijke regionale gebieden als het Caribisch gebied en de Schotse eilanden.

Hobbyproject

De 58-jarige Rijff bouwt al jarenlang aan zijn vliegtuig. "Ik ben eigenlijk begonnen als jochie van een jaar of zes, zeven. Toen bouwde ik mijn eerste vliegtuigje, ook een watervliegtuig trouwens. Waar dat vandaan kwam, weet ik niet, maar het greep mij", vertelde hij eerder aan NH Gooi.

Inmiddels zit er al bijna 4.000 uur aan bouwtijd in het vliegtuig. "Allemaal uit de achterzak." Ondanks dat de luchtshow in Parijs als bestemming in zicht is, blijft het een project van de lange adem. "Je hebt het over vijf, zes, zeven jaar doorontwikkeltijd. Maar investeerders snappen dat gelukkig wel." En als alles meezit moet over vijf jaar het model van Chris in de lucht hangen.

In maart sprak NH Gooi met Chris Rijff in zijn hangar in Hilversum.