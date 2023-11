Rijk geeft 3,4 miljoen subsidie om Hoornse woningbouw weer op weg te helpen

Dat laat de gemeente Hoorn weten. Het gaat om woningbouwprojecten Holenkwartier, Dampten, Rozenbuurt en de Oude Hockeyvelden. "Het toegekende geld is met name bedoeld voor sociale huurwoningen, starterswoningen en jongerenwoningen. Die woningen zijn hard nodig in Hoorn", zegt woonwethouder Marjon van der Ven.

Afgelopen september nog werd de bouw uitgesteld van zo'n 100 appartementen bij het Holenkwartier. De situatie was toen te onzeker door onder meer dure materialen en personeelsgebrek in de bouw. Met deze subsidie van het Rijk wil Hoorn in 2024 en 2025 in totaal 369 woningen versneld bouwen.

De gemeente wil de komende jaren groeien om ook voor jongeren en jongere huishoudens aantrekkelijk te blijven. Tot 2030 moeten er 6.000 woningen bijkomen.