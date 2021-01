Nieuwe wijk Holenkwartier verrijst uit de grond: eerste paal is geslagen

HOORN - Op en rondom de plek waar de voormalig Philipsfabriek in Hoorn stond, is de eerste paal geslagen van wat een hele nieuwe wijk moet worden: Holenkwartier. Ruim vierhonderd woningen en verschillende bedrijven komen er, met een vleugje van de originele indrustriesfeer. Iris Poland loopt zo'n drie keer per week even langs om de bouw te volgen van wat haar toekomstige huis gaat worden.

Voor Iris is de plek waar haar nieuwe woning komt te staan er niet zomaar één. Haar opa Nico Brandsen werkte namelijk ruim dertig jaar in de Philipsfabriek die gesloopt is voor de bouw van de nieuwe wijk. "Ik ken de verhalen van mijn opa over zijn werk, hij vertelt er vol trots over. Het idee dat hier dertig jaar lang elke dag heen fietste en ik hier ga wonen is wel bijzonder."

"Er is gezegd: vanaf het moment dat de eerste paal is geslagen, duurt het ongeveer een jaar voor we de sleutel krijgen", vertelt de vijfentwintigjarige Iris Poland verheugd. Iris is samen met haar vriend Jeffrey één van de toekomstige bewoners van de compleet nieuwe wijk.

Iris houdt de bouw nauwlettend in de gaten. "Het is echt spannend om het te zien: ik wil het liefst elk moment meemaken." Zo'n drie keer per week wandelt het stel langs de bouwplaats. "We gaan zo vaak mogelijk even kijken of er ontwikkelingen zijn. Laatst is er een pad aangelegd waardoor we konden zien waar ons huis komt te staan. Nu is de eerste paal geslagen, nog niet voor ons huis maar dat komt ook snel."

Een nieuwbouwwoning koop je zonder te bezichtigen en dat voelt wel gek. "We hebben een technische tekening een soort plattegrond en de ontwerpen natuurlijk gezien, maar zijn heel benieuwd hoe het er in het echt uit komt te zien: hoe groot wordt het, hoe wordt de tuin en hoe groot zijn de ruimtes? We zien ons hele huis straks opgebouwd worden, dat is heel spannend."

Belangrijk moment

Ook voor Zeeman Vastgoed is die 'eerste paal' een belangrijk moment, vertelt de ontwikkelingsmanager van het project Herman Jansen. "Het is voor ons een van de grootste projecten die we ooit hebben gedaan en we werken er met man en macht aan. Dan is dit niet alleen fysiek, maar ook 'emotioneel' gezien een belangrijk moment." Normaal gesproken wordt die eerste paal gevierd, maar vanwege corona is dat lastig. "We hebben wel een drankje naar de bewoners gebracht, maar echt 'vieren' zit er nu helaas niet in."

De start van het project laat volgens Jansen niet alleen zien dat er een begin gemaakt wordt, maar ook dat er al een heleboel werk gedaan is. "Zo'n eerste paal daar gaat zoveel aan vooraf: de civiele voorbereiding, het bouwrijp maken van de grond en afstemming met heel veel verschillende partijen en de gemeente."

Een vleugje Amsterdam

Dat de bouw gestart is staat voor de ontwikkelingsmanager ook symbool voor 'vertrouwen'. "We proberen hier een vleugje Amsterdam te maken, met veel gestapelde woningen en een stadse uitstraling. Het is altijd afwachten of er animo voor is voor zoiets nieuws." Of de bouw doorgaat bepaalt uiteindelijk de koper en de eerste paal laat zien dat dat voor de eerste fase in ieder geval gelukt is.

Eind 2024 moet de nieuwe wijk voltooid zijn. Een stip die nog ver op de horizon ligt, maar Iris is in haar hoofd de woning al aan het indelen: "We zijn al lekker plannen aan het maken en kijken ook hoe we die industriële stijl terug kunnen brengen." Iris heeft een foto van haar opa terwijl die in de fabriek aan het werk is en ook die krijgt een bijzonder plekje in haar nieuwe huis. "Ik hoop dat hij het nog mag meemaken dat we er gaan wonen. Dat zou mooi zijn."