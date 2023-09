Verkoop en bouw nieuwbouwwoningen in West-Friesland blijven achter, maar waarom?

Waar nieuwbouwwoningen in West-Friesland voorheen nog als warme broodjes over de toonbank gingen, is die populariteit inmiddels gedaald. Door de snel gestegen hypotheekrente, eisen vanuit de gemeenten, dure materialen en personeelsgebrek in de bouw, dreigt de nieuwbouw van woningen flink te stagneren.

"Te veel seinen staan op oranje of rood", zegt Herman Jansen, ontwikkelingsmanager bij Zeeman Vastgoed. Hij somt nog eens op waarom het in zijn ogen spaak loopt. "Banken zijn strikter geworden, dure materialen, personeelsgebrek in de bouw, beleggers die afhaken en bezwaarprocedures die voor vertraging zorgen. Het is een optelsom van dilemma's."

Maar liefst 98 appartementen zouden er gebouwd worden in Hoorn. Maar ze komen er niet. Althans, voorlopig niet. De uitbreiding van het Holenkwartier aan de Holenweg, fase 2A, is uitgesteld omdat de situatie te onzeker is.

Ook in Zwaag, bij de nieuwe wijk Rozenbuurt, hangt de vlag er inmiddels heel anders bij. De prijs van de tweekappers zijn door de veranderende woningmarkt flink verlaagd. "Sinds de gestegen hypotheekrente en inflatie kunnen potentiële woningkopers minder uitgeven, en dalen de prijzen", zegt Ingeborg de Jong, directeur van ontwikkelaar Timpaan.

Nu de prijs is verlaagd, krijgen steeds meer woningkopers de financiering rond. Wie nu zo’n woning koopt, betaalt 85.500 euro minder dan de oorspronkelijke prijs. En dat scheelt in de portemonnee, beaamt ze. "Kopers kunnen vooraf aangeven of ze wel of geen erker of uitbouw willen, en het later alsnog aanbouwen. We moesten iets doen om de verkoop te stimuleren. Of een starterslening aanbieden. Een klein zetje kan al genoeg zijn."

Boodschap aan provincie

Toch heeft ze een boodschap aan de provincie Noord-Holland. In 2021 wees het college van Gedeputeerde Staten 32 gebieden aan als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Hier geldt dat woningbouw uit den boze is om het 'cultuurlandschap te beschermen'. Het bouwen van woningen mag, graag zelfs, maar het moet wel ‘binnenstedelijk’ gebeuren en niet in weilanden.

Het kan ook anders, stelt De Jong. "We offeren groen als een voetbalveld op voor woningbouw." Iets wat gebeurt in Schellinkhout, waar de grijsmat wijkt voor 46 woningen. "In plaats van een dorp levend en bruisend te houden, halen we voorzieningen weg omdat ze plaats moeten maken voor woningen."

Tekst gaat verder onder de foto.