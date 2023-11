Purmerender (20) krijgt 3 jaar cel voor gewapende overval Batavia Stad

Een 20-jarige man uit Purmerend en een 21-jarige vrouw uit Lelystad die samen een gewapende overval pleegden op de Calvin Klein-winkel in Batavia Stad in Lelystad, blijven in de cel. De rechtbank in Zutphen heeft de twee veroordeeld tot 3 jaar en twee maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.