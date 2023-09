Politie Purmerend probeert jongeren met spelletjes te behoeden voor criminaliteit

In de H20 campus in Purmerend kregen 150 middelbare scholieren van het Jan van Egmond en Gerrit Rietveld College voorlichting van de politie over de gevaren van messen, geldezels en drugshandel. Dat deed de politie niet alleen met een presentatie, maar met spelletjes, activiteiten en vragenrondes.

De jongeren zijn al snel actief en geconcentreerd bezig met de activiteiten. Molenaar hoopt dat door zulke evenementen de jongeren op een goed pad blijven of weer terecht komen. "Tijdens dit evenement willen we de leerlingen wat handvaten geven, dit is een nieuwe stap in hun ontwikkeling. Daar komen ze allemaal nieuwe afleidingen tegen."

"Er ontstaat voor jongeren rond de 13 jaar een nieuw wereldje, naarmate ze volwassen worden. Wij willen inspringen bij een stap volwassenheid en daarbij willen we aandacht geven aan criminaliteit", vertelt Jaap Molenaar, leidinggevende wijkagent in Purmerend.

Het is volgens de agenten ook erg belangrijk dat de scholieren elkaar kunnen vertrouwen. In de zalen zoeken de leerlingen elkaar op om te praten over de activiteiten en zitten vol met vragen voor de politie, met name over drugs en wapens. "Wij proberen een gesprek op gang te krijgen, zodat iedereen zijn of haar verhaal kwijt kan en dat leerlingen van elkaar kunnen leren."

Jeugdcriminaliteit

Want ook op deze jonge leeftijd, hebben de leerlingen al af en toe te maken met een glimp van de onderwereld. "Je ziet soms van die jongens met kwade bedoelingen, zoals stiekem drugs handelen en zo en dat geeft geen fijn gevoel", zegt een leerling van het Jan van Egmond college.

De leerlingen zijn over het algemeen erg tevreden met dit evenement. "De politie heeft ons verteld dat ze snel ingrijpen tegen die stomme drugs dingen of andere rotzooi. Dat is fijn en wij kunnen nu ook bijkletsen wat er nu gebeurt en wat wij hebben meegemaakt", vertelt een scholier enthousiast.

Wel hebben de leerlingen ook nog een tip voor de politie. Ook zij merken dat er in Purmerend veel jeugdcriminaliteit is en raadt de politie dan ook aan om meer te handhaven op straat. "Als er meer handhaving is, wordt er sneller ingegrepen en kunnen wij ons zegje doen."

De activiteiten moeten vooral zorgen voor plezier. Zo doen de politieagenten ook een potje Mario Kart tegen de leerlingen. "Ik game graag, dus dit is extra leuk voor mij", zegt Molenaar. "Maar mij versla je niet", lacht een leerling.