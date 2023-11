Amsterdammer krijgt celstraf voor gewelddadige straatroof Rolex in Purmerend

Een 19-jarige man uit Amsterdam is door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk voor zijn betrokkenheid bij een Rolex-roof in Purmerend. Een 69-jarige Purmerender werd vorige zomer met geweld beroofd van zijn kostbare Rolex-horloge.

De man stapte op 2 juli rond 18.30 uur in zijn auto op het Saarland in Purmerend toen hij twee onbekende mannen op hem af zag rennen. Eén van de twee deed de passagiersdeur open en de andere trok de man hardhandig uit zijn auto.

Hij werd met pepperspray in zijn gezicht gespoten en door één man vastgehouden. De andere man wist zijn Rolex horloge te stelen. Vervolgens renden zij ervandoor in de richting van een zwarte auto die even verderop in de straat stond.

Volgens de advocaat van de verdachte kan niet worden bewezen dat hij de overval heeft gepleegd, omdat het signalement dat getuigen hebben gegeven, niet klopt met dat van de verdachte.

DNA gevonden

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte een van de twee personen was die het slachtoffer heeft overvallen. Dat wordt gebaseerd op een verklaring van een medeverdachte en op het DNA van de verdachte dat is gevonden op een shirt en jas in de vluchtauto.

Voor de rechtbank weegt het zwaar dat de verdachten hun slachtoffer, een kwetsbare man, bewust hebben uitgekozen voor de overval en dat dit op klaarlichte dag op de openbare weg gebeurde.

Hoewel de verdachte 18 jaar was toen hij de overval pleegde en er adolescentenstrafrecht kan worden ingezet, past de rechtbank het volwassenenstrafrecht toe. Dit omdat de verdachte al vanaf zijn 12de met justitie in aanraking komt en toepassing van het jeugdstrafrecht niet heeft geholpen om herhaling te voorkomen.