Dit is de eerste stemmer van Noord-Holland

Stempas klaar? Keuze gemaakt? Vandaag zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In Castricum zijn de eerste stemmen vannacht al uitgebracht, klokslag middernacht ging daar 'stembureau 2' open. Castricummer Pieter Borst was de eerste stemmer van Noord-Holland. Daarmee was hij zijn dorpsgenoot en recordhouder Marcel Steeman te snel af. "Balen, maar de verkiezingen voor de Europees Parlement komen er ook nog aan."

Al sinds 2014 heeft Castricum de Noord-Hollandse primeur met de verkiezingen. De Tuin van Kapitein Rommel is 'stembureau 2' en daar staan ze te popelen om hun stem uit te brengen. "Het is een traditie die voorziet in een behoefte, want kijk er staat al een hele rij wachtenden", aldus burgmeester Karen Heerschop. Ze heeft de stembus gecontroleerd en als de wijzers op 0.00 uur staan kan de eerste stemmer naar voren komen.

Hoop bla bla bla

Dat is Pieter Borst uit Castricum. Hij zat al een uur te wachten: "We hebben het NPO-debat gekeken, Leo Derksen aangehoord en met gillende banden hier naartoe gekomen, want er moet wel gestemd worden." Er staat nogal wat op het spel met de verkiezingen, vindt Borst: "Kijk om je heen. Het is een chaos aan het worden in Nederland. Onredelijke dingen, een hoop bla bla bla. Ik stem op mijn club. Je hebt allemaal een kaart gehad. Niet klagen als het verkeerd gaat, dan moet je wel gestemd hebben."

In het stembureau in Castricum kwamen tussen middernacht en 1.00 uur 65 mensen stemmen. Dat zorgde voor een langere rij dan sommige stemmers hadden verwacht.

In onderstaande video zie je de hoe de eerste stemmen in de provincie worden uitgebracht.