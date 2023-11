Twintig jaar cel voor femicide in Spaarnwoude na jarenlange horrorrelatie

Cetin K. is veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de moord op zijn 35-jarige ex-vriendin uit Amsterdam. De rechtbank acht het bewezen dat hij haar vorig jaar in de nacht van 14 op 15 juni doodschoot in Spaarnwoude. Het Openbaar Ministerie spreekt van femicide, er ging een lange en gewelddadige relatie aan vooraf.

Aan de vrouwenmoord juni vorig jaar ging een relatie 'vol horror' vooraf. Het vrouwelijke slachtoffer had haar ouders kort voor de moord, of vlak ervoor, nog aan de telefoon. Het was toen rond half 3 's nachts.

De 35-jarige Amsterdamse was in paniek en vroeg haar ouders haar op te halen. Ze was in Spaarnwoude en was in het water gevallen, zei ze. Het laatste dat haar vader en moeder hoorden voor de verbinding verbrak, was een langgerekte kreet: 'Nee'.

In de uitspraak oordeelt de rechter vanmiddag dat de moord met voorbedachte rade was en niet gebeurde in een impuls. "Het is de verdachte geweest die een handschoen heeft gepakt, een pistool heeft gepakt en het slachtoffer heeft doodgeschoten toen zij in het water stond."

Het OM eiste twee weken geleden 18 jaar cel en TBS. De rechter ging dus voor een langere celstraf van 20 jaar, maar zonder TBS. Het is volgens de rechter totaal onduidelijk of een TBS-behandeling überhaupt zin zal hebben. K. was vandaag niet in de rechtszaal om zijn straf aan te horen.

'Ik zal je nooit met rust laten'

De twee kregen vijftien jaar geleden kort een relatie. Sindsdien kwam het slachtoffer niet meer van hem af. Als zij niet deed wat Cetin K. zei, dan dreigde hij haar om haar ouders iets aan te doen.

Niet lang voor haar dood appte hij bijvoorbeeld: "Ik zal je nooit met rust laten, dat besef je toch wel schatje? Als ik het niet word, dan wordt het ook geen ander."

Hij liet het niet bij woorden. Meerdere keren zou hij de bange ouders geld afgetroggeld hebben. En in de jaren voor de moord heeft K. hun dochter ook vaak mishandeld: de rechter vond vandaag niet alleen de moord bewezen, maar ook een mishandeling een paar maanden ervoor: toen stak hij haar been in de brand.

Top je van de ijsberg

Uit de zitting van twee weken geleden bleek zelfs die mishandeling nog maar het topje van de ijsberg: hij had haar hoofd al eerder met een brandbare stof overgoten en in de brand gezet en eens haar tanden uit haar mond geslagen. Na haar dood bleek dat haar ribben nog aan het herstellen waren van een breuk. Een litteken op haar schouder verraadde een eerdere schotwond.

"Ze veranderde van een stralende vrouw in een bang persoon", lieten haar ouders voorlezen in de rechtszaal.

Het verhaal is een schoolvoorbeeld van femicide, de moord van een (ex-)partner op een vrouw. Het zijn de meest voorspelbare moorden, maar toch is er nog weinig over bekend.