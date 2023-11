Rijk geeft impuls van 2,7 miljoen euro aan woningbouwprojecten in Haarlemmermeer

De ontwikkelaars van twee woningbouwprojecten in Haarlemmermeer die door gestegen bouwkosten niet van start konden gaan krijgen 2,7 miljoen euro van het Rijk. Het gaat om het Bols Quadrant in Nieuw-Vennep en Hyde Park in Hoofddorp. Zeven andere projecten die de gemeente aandroeg voor de subsidie krijgen niets.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte vandaag bekend welke woningbouwprojecten door heel Nederland heen de startbouwimpuls zullen ontvangen. De subsidie is door demissionair minister Wonen Hugo de Jonge in het leven geroepen om woningbouwprojecten die door de gestegen bouwkosten vastlopen, nieuw leven in te blazen.

De Haarlemmermeerse woningbouwwethouder Jurgen Nobel laat in een persbericht weten dat hij tevreden is met het bedrag dat is toegekend. “Natuurlijk hoop je altijd op meer, maar dit is een prima uitkomst, want we hebben het toch over een substantieel aantal woningen die we hard nodig hebben. Met de ontwikkelaars van de zeven projecten die geen subsidie krijgen, gaan wij in gesprek om te kijken of hun project ook zonder subsidie door kan gaan.”

350 miljoen

Gemeentes probeerden gretig gebruik te maken van de startbouwimpuls. In totaal zijn 820 aanvragen ingediend voor een bedrag van 850 miljoen euro, terwijl er maar 350 miljoen beschikbaar is gesteld. Haarlemmermeer diende negen aanvragen in voor in totaal bijna 14 miljoen euro.

De startbouwimpuls wordt alleen toegekend aan bouwprojecten die uiterlijk in 2025 kunnen starten. De woningen moeten daarnaast binnen maximaal 36 maanden worden opgeleverd. Projecten waar nog relatief weinig geld bij moet, die snel starten en waarvan de kans groot is dat ze ook echt starten op het geplande startmoment, maakten volgens de voorwaarden van het Rijk de meeste kans.