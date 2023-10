In groene woonwijk Lincolnpark moeten mensen zelf de handen uit de mouwen steken

Met de aanleg van de fundering van twee scholen, is de bouw van de nieuwbouwwijk Lincolnpark in Hoofddorp nu echt begonnen. De wijk moet volledig energieneutraal worden en daarvoor wordt een beroep gedaan op de toekomstige bewoners. Zo moeten ze onder andere zelf het groen in de wijk gaan onderhouden.

Niet alleen in schaal is de wijk een belangrijk project, vertelt Jurgen Nobel, de wethouder verantwoordelijk voor woningbouw: "De hele wijk gaat energieneutraal worden, dat is de belangrijkste verplichting die we gesteld hebben aan woningbouwers. Auto's komen de wijk nauwelijks in, en al het gemeenschappelijk groen wordt door de bewoners zelf opgezet en onderhouden."

Maar liefst 1.600 huizen moeten er komen, aan de zuidkant van Hoofddorp. Twee scholen, een winkelcentrum, parkeergarages, Lincolnpark is een van de grootste woonprojecten van de gemeente Haarlemmermeer. Hoewel er al een aantal sociale huurwoningen is gebouwd, gaat met het leggen van de funderingen van de scholen de bouw nu echt van start.

"De boodschap aan geïnteresseerden is vanaf het begin duidelijk: als je hier wil wonen, zul je zelf aan de slag moeten gaan. Als dat je niks lijkt, en je wil je auto liever in een parkeerhaven voor de deur hebben, dan is deze wijk misschien niet voor jou."

Daarmee rijst de vraag hoe realistisch het is om van bewoners te verwachten dat ze zelf aan de slag gaan met hun groene vingers. Nobel maakt zich daar geen enkele zorgen over, ook al ontbreekt een initiatief vanuit de gemeente om dat op poten te zetten.

Op het terrein in Hoofddorp wordt nu een boomgaard ingericht, en komen kassen en moestuinen te staan. Vorige maand nog werden er op het terrein pizza's gebakken in een zelfgebouwde pizzaoven, met graan van een naastgelegen akker. Het is slechts een voorbeeld van wat Van der Laan probeert te bereiken: "Zelfs de gemeente staat paf van wat we gedaan krijgen door niet onze tijd te verdoen met vergaderen."

Dat betekent niet dat de gemeente de wijk volledig aan haar lot overlaat. Een hectare land langs de Bennebroekerweg is in gebruik genomen door stichting Meergroen van de Haarlemmermeerse klimaatburgemeester Franke van der Laan. Hij coördineert talloze groene projecten in Nederland en daarbuiten met het idee dat als je duurzaam zijn leuk maakt er veel meer interesse in is.

Dat betekent nog niet Van der Laan een en al lof is over de komst van Lincolnpark: "Dat die woningcrisis moet worden aangepakt, dat geloof ik echt wel. Maar het lijkt wel een beetje alsof de gemeente denkt dat duurzaam bouwen hetzelfde is als de klimaatcrisis aanpakken. Ze moeten zich snel gaan beseffen dat je nooit groener wordt door beton te spuiten en asfalt te leggen. Zeker niet als je echt wat wil doen aan het klimaat."

Van der Laan kan niet wachten om met de bewoners, maar ook bijvoorbeeld de scholieren van Lincolnpark aan de slag te gaan: "Wij willen natuurlijk dolgraag met de leerlingen van biologieklassen bezig gaan in de wijk en hier op ons terrein. En een deel van de afspraak die we nu met gemeente hebben is dat we ook met bewoners het groen in de wijk gaan inrichten. Kijk, dan heb je wat."

Van der Laan zelf meent dat we nog enkele jaren hebben voor de klimaatcrisis ons als mensheid echt inhaalt. Met het tempo waarin Lincolnpark gebouwd wordt, zal hij in ieder geval niet worden gerustgesteld. In 2018 werden de eerste plannen gepresenteerd, pas in 2030 moet de wijk helemaal af zijn.

Overigens is het nog maar de vraag of het laatste huis echt in 2030 opgeleverd wordt, al blijft Nobel optimistisch: "We moeten eerlijk zijn dat er economisch best wat is gebeurd de afgelopen tijd. Je ziet de kosten stijgen, sommige projecten gaan helemaal niet meer door, maar laten we positief blijven en zeggen dat het een succes gaat zijn."

Dat heeft volgens wethouder Nobel wel een goede reden: "We willen gedurende de bouw blijven checken of deze wijk voorop blijft lopen wat betreft duurzaam bouwen. Dat het daardoor wat langer duurt nemen we dan voor lief."

Woningbouwprojecten in Hoofddorp

Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer zo'n 20.000 à 40.000 woningen bij, waarvan een groot deel in Hoofddorp.

De Parken

Lincolnpark is één van de zes nieuwe wijken die de komende tijd in het zuiden van Hoofddorp verrijzen (of al zijn verrezen). De wijken zijn allemaal anders, maar sluiten wat uitstraling betreft goed op elkaar aan, schrijft de gemeente op de website over de projecten in Hoofddorp-Zuid. In totaal moeten er zo'n 4.500 woningen komen.

De wijken Tudorpark (ca. 1.200 woningen) en Nassaupark (262 woningen) zijn bijna klaar, wijken als Rooseveltpark (onbekend), Victoriapark (ca. 700 woningen) en Tudor Gardens (140) moeten nog (grotendeels) worden gebouwd.

Sem en TROM

De appartementencomplexen Sem en TROM in het centrum van Hoofddorp moeten in totaal aan ruim 400 huishoudens onderdak gaan bieden. Onlangs werd bekend dat een bezwaarprocedure bij de Raad van State de bouw van TROM (136 appartementen) later zal starten dan gepland.

Spoorzone

Eind vorige maand deelde het college haar (woningbouw)plannen voor het gebied rond het station met de gemeenteraad. Daar (en in Graan voor Visch Zuid) moeten de komende decennia zo'n tienduizend woningen komen. Hoofddorp groeit daarmee naar een stad met meer dan 100.000 inwoners.