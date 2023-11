Vijf Zaanse woningbouwprojecten krijgen 10 miljoen euro rijkssubsidie

De subsidie van de overheid is bedoeld voor bouwprojecten waarbij ten minste de helft van de woningen als betaalbaar wordt beschouwd. Deze projecten ervaren financiële uitdagingen vanwege de stijgende rente en hogere bouwkosten. Het is noodzakelijk dat deze projecten al vergunningen hebben verkregen of in een vergevorderd stadium van ontwikkeling verkeren, met een geplande bouwdatum uiterlijk in 2024 of 2025.

Zeer welkom

Wethouder Harrie van der Laan is blij met de financiële impuls: "Veel mensen kunnen op dit moment geen betaalbare, passende woning vinden." In Zaanstad wordt volgens hem hard gewerkt diverse bouwprojecten van de grond te krijgen. Daarbij ziet hij dat ontwikkelaars worstelen met veranderende economische omstandigheden en stijgende kosten. Van der Laan: "Echter zit niemand daar met deze woningnood op te wachten. Daarom zijn de extra middelen van het Rijk heel welkom en kunnen deze woningen toch op korte termijn gebouwd worden."

De subsidie draagt bij aan de realisatie van in totaal 1.293 woningen, waarvan 895 betaalbaar voor lage- en middeninkomens. Het gaat om de volgende vijf woningbouwprojecten: Mauritsstraat 4-10, Houthavenkade, TIMBR, Centrum Westerkoog en Paltrok.