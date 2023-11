Westzaanse Sint prijst zijn heldhaftige pieten die 'het leven van een vrijwilliger hebben gered'

Twee dagen later zit de schrik er bij de Westzaanse goedheiligman en zijn pieten nog goed in. Tijdens de intocht werd een vrijwilliger onwel en viel in de sloot. Drie pieten twijfelden geen moment en sprongen te hulp. Een geschrokken, maar bovenal trotse Sint, vertelt vandaag over de heldenactie van zijn pieten.

Een moment van paniek zaterdag in Westzaan. Een vrijwilliger raakte onwel en viel in het water. Drie pieten kregen hoogte van de situatie en twijfelden geen moment. De Sint vertelt: "Drie pieten sprongen gelijk het water in en hebben de man geholpen."

Samen met buurtbewoners reanimeren ze de man. Vanuit het ziekenhuis dankt hij de pieten en omstanders: "Jullie hebben echt mijn leven gered."

In eerste instantie was het voor de Sint onduidelijk wat er precies gebeurd was, en dus ging de hoofdpiet snel informatie inwinnen over de situatie. Hij lichtte de Sint in. Daarna is de groep bij elkaar gekomen.