Door pieten geredde vrijwilliger Westzaanse sintintocht maakt het goed, nog wel in ziekenhuis

De vrijwilliger van de Westzaanse sinterklaasintocht die gisteren tijdens de intocht onwel werd, in de sloot belandde en gered moest worden door twee pieten, maakt het naar omstandigheden goed. Dat laat de organisatie weten. De man ligt nog wel in het ziekenhuis.

De vrijwilliger stond tijdens de intocht langs de kant van de weg om het evenement in goede banen te leiden. Tijdens deze intocht werd de man onwel en viel hij in de sloot. Twee omstanders, die zich verkleed hadden als piet, grepen in en haalden de man uit het water.

Man gereanimeerd

De man werd langs de kant gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de politie als brandweer kwamen op de medische melding af. Ook werd er een traumahelikopter ingezet.

De organisatie laat weten dat de schrik er vandaag nog goed in zit. Veel mensen hebben het voorval zien gebeuren.