Piet redt onwel geworden vrijwilliger intocht Westzaan uit de sloot

Een drenkeling is vanmiddag gereanimeerd na een val in een sloot aan de Veldweg in Westzaan. Dat gebeurde tijdens de intocht van Sinterklaas die daar op dat moment plaatsvond. Een Piet die aan de intocht deelnam heeft het slachtoffer uit de sloot gered.

Het gaat om een vrijwilliger van het comité dat de intocht verzorgt. De persoon - naar schatting tussen de dertig en de veertig - werd onwel en viel in de sloot, vertelt een woordvoerder van de brandweer ter plaatse aan NH-verslaggever Mischa Korzec.

"Hij is er door een Piet uitgehaald", gaat de woordvoerder verder. Vervolgens is het slachtoffer op de kant gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat ook de politie en de brandweer aanwezig zijn. Of zij een rol hebben gehad in de hulpverlening is niet bekend.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bevestigt dat er een persoon te water is geraakt, maar kan verder nog geen details geven.