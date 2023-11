Vrijwilligersnood bij de 'Vikingen': vrees voortbestaan van enige Vikingcentrum

Het Viking Informatie Centrum van Den Oever is dringend op zoek naar vrijwilligers. Het openhouden van het enige Vikingcentrum van Nederland valt of staat ermee. De roemruchte periode van het voormalige eiland trekt veel bezoekers naar Den Oever, maar wie helpt straks met het vertellen van die geschiedenis?

Foto: Het Viking Informatie Centrum aan de Havenstraat op Den Oever - NH / Jurgen van den Bos

Het Viking Informatie Centrum, direct bij de ingang van het dorp, bestaat al bijna twintig jaar en is vooral bekend geworden sinds de vondst in 1996 van een bijzondere Vikingschat op Wieringen. Die bleek van internationaal belang. Inmiddels heeft het centrum ook een van de grootste collectie naslagwerken over de Vikingen en de archeologische vondsten. "Om trots op te zijn", vindt Maartje Burghout van het Vikingcentrum. Burghout: "Met twintig vrijwilligers redden we het niet meer en veel zijn al aardig op leeftijd. We willen voor volgend jaar een nieuwe expositie, de website verbeteren en we zoeken mensen voor het onderhoud en voor het organiseren van evenementen." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Josien, Maartje en Marianne zijn drijvende krachten achter het Vikingcentrum - NH / Jurgen van den Bos

Er komen geregeld scholen op bezoek, vertelt Marianne Nieuwhof vol enthousiasme. "Gaat er een vingertje omhoog: Of ik ook uit de Vikingtijd kom? Nou, ik ben geen 1000 jaar oud, hè. Ze hebben geen idee van tijd en ze vinden het vooral ook leuk om zich te verkleden. Lopen ze de hele ochtend rond met een maliënkolder of een helm op. Geweldig." Vlechtjes Josien Smit is een van de jongste vrijwilligers en ze gaat graag gekleed in Vikingkledij. Vandaag ook. "Ik ben altijd al geïnteresseerd in geschiedenis en ging vroeger al met mijn moeder naar het Huis van de Aarde. Zat ik daar met blonde vlechtjes in een Vikingjurkje." Josien heeft cultureel erfgoed gestudeerd aan de Reinwardt Academie in Amsterdam en keerde weer terug naar Wieringen. "Hier is ook geschiedenis en er is een fantastische schat gevonden." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: De Vikingschat uit 1996 is een van de belangrijkste onderdelen van de collectie - NH / Jurgen van den Bos

Burghout: "Er komen hier mensen uit het hele land; Friesland, Gelderland, Brabant en ze zijn zo enthousiast dat ze best vrijwilliger willen zijn, maar de afstand, hè? We hopen dat mensen hier uit de regio aan te kunnen trekken. Veel mensen zeggen ook dat ze zo vaak langs rijden en dan toch maar eens komen kijken. Het centrum is niet alleen van toeristisch belang, ook studenten komen juist hier voor de bibliotheek, de tekeningen en de collectie." Achtertuin Volgend jaar maart zijn er weer demonstraties met 'echte' Vikingen bij het Viking Informatie Centrum. Dan moet ook de nieuwe expositie klaar zijn. Burghout: "Die gaat over archeologie in de achtertuin. Dat zijn vondsten die Wieringers hebben gedaan en die willen we tentoonstellen. Wie weet levert dat nog nieuwe vrijwilligers op, maar voor die tijd hopen we nog wel mensen te vinden die willen komen helpen." Aanmelden kan via [email protected].

Foto: Deze 'Viking' staat alleen maar te staan in het Vikingcentrum - NH / Jurgen van den Bos