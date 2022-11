Waren er Vikingen op Wieringen? Het zou kunnen maar het is allerminst zeker

In 1996 werd een spectaculaire vondst gedaan in het dorpje Westerklief, waar slechts 70 mensen wonen. In een potje, dat met gras was dichtgestopt, zat een zilverschat. Het werd het bewijs dat de Vikingen voet aan wal hebben gezet op Wieringen, maar is dat ook zo? Volgens net afgestudeerd archeoloog Jort Smit is het allerminst zeker.

De beroemde eerste Vikingschat van Westerklief woog 1,6 kilo en bestond uit zilverbaren, munten uit de middeleeuwse handelsstad Dorestad en zilveren sieraden. Het Rijksmuseum van Oudheden, die de schat in november 1996 heeft aangekocht en waar het te zien is, laat weten dat het handelskapitaal en de stijl van de sieraden aangeven dat deze schat van een Deen is geweest. En dus van een heuse Viking, die kennelijk enige tijd hier heeft verbleven.

Nu, 25 jaar later, zijn de Wieringers er trots op dat de Vikingen hier zijn geweest; zo is onder andere het sociaal cultureel centrum het Vikingschip in Den Oever vernoemd naar deze voorgeschiedenis. Maar of de Vikingen daadwerkelijk op Wieringen zijn geweest, daar is net afgestudeerd archeoloog Jort Smit nog niet zo zeker van. "We missen archeologisch onderzoek. Eigenlijk tasten we over de Vikingen nog volledig in het duister."

Huizen

Het zit 'm er vooral in dat er alleen losse vondsten zijn gedaan. Oppervlaktevondsten, zo omschrijft Smit ze. Wat nodig is, is gedegen bodemonderzoek. "Er is aardewerk gevonden, dus we weten dat er bebouwing was", zegt Smit, die voor zijn eindscriptie onderzoek heeft gedaan naar archeologische vondsten op Wieringen. "Maar we weten niet waar er huizen hebben gestaan. Wat voor huizen dit zijn geweest. Of dit typische gebouwen van de Vikingen waren. En dus ook niet of de Vikingen nederzettingen hebben gesticht op Wieringen."