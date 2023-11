Veiligheid AZ-supporters kan in Polen 'niet gegarandeerd' worden, supporters blijven thuis

AZ gaat geen kaarten verkopen voor de uitwedstrijd tegen Legia Warschau op 14 december. Dat meldt de club op hun eigen website. Na overleg is besloten dat de veiligheid van supporters niet kan worden gegarandeerd.

Op 5 oktober ontving AZ de Poolse club in Alkmaar, wat helemaal uit de hand liep. Omdat het buiten het stadion onrustig was, werden het Poolse team en hun staf enige tijd in het stadion gehouden na de wedstrijd. Dat viel bij de spelers en staf van Legia verkeerd. Bij een opstootje dat daar ontstond zouden twee spelers van het Poolse team een medewerker van AZ hebben mishandeld.

De Poolse lezing van de gebeurtenis is heel anders. Zij geven aan dat er excessief geweld is gebruikt tegen zowel de spelers als officials van de club, door de veiligheidsmedewerkers van AZ en door de Nederlandse politie.

Lastercampagne

De twee spelers zijn aangehouden in Nederland, maar inmiddels weer op vrije voeten. Het conflict liep hoog op: zo hoog dat er sprake is geweest van een lastercampagne tegen Alkmaarse ondernemers.

Naast het onderzoek naar de mishandeling van het AZ-personeel loopt er ook een onderzoek naar het al dan niet gebruiken van buitensporig geweld door de Nederlandse politie tegenover de Poolse supporters, voorafgaand aan de wedstrijd.

'Niet afreizen'

Volgens AZ is er overleg geweest over de situatie, en kwam daaruit naar voren dat de veiligheid van supporters tijdens de uitwedstrijd in december niet gegarandeerd kan worden. Daarop heeft de club besloten om geen kaarten te verkopen. Ook raden ze supporters aan om niet op eigen gelegenheid naar de wedstrijd te gaan.