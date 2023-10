Poolse online lastercampagne van negatieve reviews over Alkmaarse ondernemers blijft doorgaan

Hotel Alkmaar is zo'n hotel dat online lastiggevallen wordt met reviews van één ster, afkomstig van mensen met Pools klinkende namen, vertelt medewerker Rowan Velder. "Daar hebben we echt last van. Slechte reviews zorgen voor minder boekingen. Dan denken mensen al snel: "We rijden nog even door.'"

Haat tegen Alkmaar

"Na het verlies kregen we meer dan 25 reviews. Waarom?", vraagt ook Sanne de Boer zich af. Zij is manager van het Alkmaarse hotel King's Inn. Die hadden Poolse gasten onder hun dak tijdens de voetbalwedstrijd. Dat contact ging volgens De Boer 'heel goed', tot er negatieve reviews online over het hotel verschenen.

"Bij ons in huis zijn ze heel aardig geweest, ze hebben lekker een biertje gedronken en was het een klein feestje. Maar ja: ze hebben de haat tegen Alkmaar", aldus de manager.

Kwalijke zaak

Ook het Nationaal Biermuseum kreeg online veel niet-onderbouwde negatieve reviews om de oren geslingerd. Joost Vriend is penningmeester van het museum en not amused. Hij werkt naar eigen zeggen net als andere Alkmaars ondernemers hard om gasten in de stad welkom te heten. "En als er dan mensen die geeneens hier zijn geweest evengoed slechte reviews kunnen achterlaten, ja: dan is dat wel een kwalijke zaak ja."

De Boer hoopt samen met alle andere Alkmaarse ondernemers 'sterk te blijven'. "Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Alkmaar die hiermee te maken hebben. We hopen met z'n allen dat dit geblockt kan worden."

Gezamenlijk melding

Koninklijke Horeca Nederland roept ondernemers op om vooral melding te maken van de reviews bij Google. Ze proberen in samenwerking met de gemeente en AlkmaarMarketing om alle negatieve berichten van deze vermoedelijk Poolse Legia-fans in een keer offline te halen.

Peter Rozenbeek van de gemeente Alkmaar laat weten dat ze medewerkers en raadsleden hebben gevraagd om de negatieve reviews te melden. "We hebben hier ook berichten van ondernemers over ontvangen, en contact gehad met AlkmaarMarketing."