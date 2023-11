Houtkunstenaar Jakko zet door: De Nachtwacht komt tot leven in 195.000 blokjes hout

Ga er maar aan staan: 195.000 blokjes hout zagen van 1 bij 1 centimeter, op kleur sorteren en dan 'schilderen'. Houtkunstenaar Jakko Woudenberg uit Warmenhuizen krijgt er steeds meer vertrouwen in dat het gaat lukken; De Nachtwacht in hout. Na tweeëneenhalf jaar voorbereiding ligt een deel van Rembrandts meesterwerk eindelijk op de vloer.

"Ja, wie bedenkt het, hè? Ik vroeg me 24 jaar geleden als leerling parketteur plotseling af of je De Nachtwacht ook in hout kon namaken. Ik krijg nu antwoord op die vraag." Jakko Woudenberg noemt zich houtkunstenaar en zijn parketwerken zijn inmiddels kunstwerken. De voorbereidingen voor De Nachtwacht gaan alleen niet zonder slag of stoot. "Er zijn al momenten geweest dat ik ermee wilde stoppen."

Pixels

De grootste uitdagingen zijn het uitzoeken van de kleuren hout en die inpassen in Rembrandts schilderij. Jakko werkt met achtenvijftig houtsoorten die met een speciaal voor dit project bedacht computerprogramma ingepast worden in 500 panelen van 400 'pixels'. "Ik heb al heel wat panelen weg moeten gooien, omdat de kleuren niet klopten." Inmiddels ligt wel al bijna de helft van het schilderij op de grond. Hoe dat eruit ziet, zie je in de onderstaande video.

