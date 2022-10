Houtkunstenaar Jakko doet een Rembrandt: 'De Nachtwacht' in 160.000 pixels

Hoe ziet 'De Nachtwacht' eruit in hout? Houtkunstenaar Jakko Woudenberg uit Warmenhuizen hoopt over anderhalf jaar antwoord te krijgen op die vraag. De van oorsprong parketlegger is vandaag begonnen met een monsterklus. Jakko zaagt 160.000 houten pixels om het schilderij zo getrouw mogelijk in een vloer te krijgen. "Op deze Rembrandt mag je dansen."