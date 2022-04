Ouderen schilderen De Nachtwacht om geld in te zamelen voor Oekraïne

Een groep ouderen van verzorgingstehuis De Makroon aan de Nieuwe Passeerdersstraat hebben een eigen versie van het beroemde schilderij de Nachtwacht gemaakt. Met het kunstwerk hopen de ouderen geld op te halen voor de oorlog in Oekraïne. Iedereen kan het schilderij tot 18 mei bewonderen in het DeLaMar theater, daarna gaat het kleurrijke plaatje naar de hoogste bieder.

De ouderen van verzorgingstehuis de Makroon in Centrum vonden dat ze iets moesten doen om geld op te halen voor Giro 555. Samen met hun begeleiders kwamen ze op het idee om het wereldberoemde schilderij van Rembrandt van Rhijn na te schilderen. "Dit is vooral voor de kinderen die nu als weesjes rondlopen, die moeten we echt helpen", aldus bewoner Tony Schopman.