Inval flat Amstelveen onderdeel van internationaal plofkraakonderzoek

Mogelijk zijn Noord-Hollanders betrokken bij meerdere bendes die over de grens plofkraken pleegden. Zo was de inval in Amstelveen gisteren, waarbij ook explosieven zijn gevonden, onderdeel van een internationaal onderzoek. Vandaag komt de Duitse politie in een persconferentie met meer informatie. Zo zouden er al vluchtauto's en grote cashbedragen zijn gevonden bij andere invallen.

De actie van gisteren was de derde grensoverschrijdende actie van de Osnabrückse politie. Tussen 2021 en 2022 werden in Duitsland meerdere plofkraken gepleegd. Eind september 2021 werden in Nederland drie verdachten opgepakt en zes panden doorzocht, schreef het Nederlandse OM destijds. De criminele organisatie werd toen verdacht van zes plofkraken en een poging daartoe.

In een persbericht staat dat de politie van Osnabrück in samenwerking met het plaatselijke OM en de Nederlandse politie meerdere panden in Nederland en in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft doorzocht. Meerdere bendes worden verdacht van het plegen van plofkraken in Duitsland.

Tijdens de persconferentie zal vandaag bekend worden wat de doorzoekingen van vandaag exact hebben opgeleverd. De persconferentie begint om 13.30 uur en is live te volgen via de Facebook-pagina van de Osnabrückse politie.

Twee maanden later, in de nacht van 25 op 26 november, werd er twee uur na een plofkraak in de stad Neuss, op zo'n drie kwartier rijden van de Nederlandse grens, een zwaargewonde Alkmaarder (destijds 18 jaar) bij een ziekenhuis in Eindhoven afgezet.

In het ziekenhuis verklaart Mohammed el O. dat hij was aangereden, maar een week later kreeg El O. horen dat hij officieel verdacht wordt van betrokkenheid bij de plofkraak. De vluchtauto, waarmee de 18-jarige bij het ziekenhuis in Eindhoven was gedropt, was een dag na de plofkraak door de Amsterdamse politie in de hoofdstad in beslag genomen.

Als El O. in februari 2022 voor het eerst voor de rechter moet verschijnen, zit hij nog steeds in een rolstoel. In de rechtbank houdt hij vol dat hij die bewuste nacht is aangereden.

Record

In totaal werden er in 2022 in Duitsland een recordaantal aantal plofkraken gepleegd door Nederlands. Bij 450 gepleegde plofkraken (waarvan 180 in Noordrijn-Westfalen) werden 60 Nederlanders opgepakt op verdenking van één of meerdere kraken. Van januari tot april van dit jaar ging het om 58 plofkraken in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat, en 57 opgepakte Nederlanders voor plofkraken door heel Duitsland.

Tweede actie

Bij de actie in de zomer van vorig jaar - onder leiding van het Amsterdamse Openbaar Ministerie - hield de Nederlandse politie drie verdachten aan, onder wie één in Amsterdam. Ook de Belgische en Duitse politie kwamen in actie: zij pakten bij elkaar 9 verdachten op. Op dat moment werd de groep verdacht van twaalf plofkraken waarbij in totaal voor vier miljoen euro aan schade was aangericht.