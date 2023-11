Explosievenonderzoek schokt flatbewoners: "Blij dat er geen dooien zijn gevallen"

Inmiddels is duidelijk dat er explosieven zijn gevonden, maar bewoners van de flat aan de Fideliolaan in de Amstelveense wijk Bankras hadden een groot deel van de ochtend geen idee wat er gaande was. "Verschrikkelijk", zegt een bewoner, "je leest dat soort dingen in de krant en dan denk ik: je zal er maar naast wonen."

Bij een politie-inval in een appartement op de zevende (en hoogste) etage van de flat zijn vanmorgen explosieven aangetroffen. Daarbij is iemand aangehouden, al is nog niet bekend of het om de bewoner gaat. De inval was onderdeel van een onderzoek naar plofkraken, maar of de gevonden explosieven daarvoor bestemd waren, is nog niet bekend.

Uit voorzorg werden vijf appartementen ontruimd. De geëvacueerde bewoners werden opgevangen, al volgden sommigen de gebeurtenissen in en rond hun flat op de voet. "Ik ben heel erg geschrokken dat er in het huis boven de slaapkamer van m'n kinderen explosieven hebben gelegen", zegt een man tegen NH-verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Volgens hem is de bewoner een 'rustige man, die altijd netjes gedag zegt'.