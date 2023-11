Rijk geeft geen toestemming voor nieuwe geluidsschermen A8: "We voelen ons belazerd"

Rijkswaterstaat zou in 2024 beginnen met het vervangen van de geluidsschermen, maar daar steekt Het Rijk nu een stokje voor. Mark Harbers, de minister van Waterstaat en Infrastructuur, schrijft in een brief aan het college dat "de wereld er anders uit ziet dan een aantal jaar geleden".

"Het Rijk moet andere keuzes maken en in het geval van de Coenbrug heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat de aanwezige geluidsschermen voldoen aan de wettelijke normen met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit", vervolgt de minister. De uitvoeringsdatum voor het vervangen van de geluidsschermen op de Coenbrug is uitgesteld en zal niet voor 2026 plaatsvinden. Naar verwachting worden de schermen voor 2030 vervangen.

"We laten het er niet bij zitten", reageert David Sluis van de werkgroep. "Dit speelt al vanaf 2005. We hebben allerlei toezeggingen al gehad van Rijkswaterstaat. De laatste toezegging was dat als de gemeente Zaanstad extra geld zou reserveren, en dat hebben ze gedaan, er maatregelen zouden worden getroffen. En nu knippen ze met hun vingers en wordt het weer omgedraaid. Het is al zo vaak gebeurd", zucht Sluis.

De gemeente Zaanstad is ook teleurgesteld, laat de woordvoerder van wethouder Gerard Slegers weten. "We zijn nog even aan het kijken hoe we hierop gaan reageren en komen daar later op terug."

Naar Den Haag

De Werkgroep A8-Coenbrug is van plan om begin december naar Den Haag te gaan. "Daar willen we graag in gesprek met de woordvoerder op dit dossier", zegt Sluis. "We voelen ons belazerd. We maken plannen met Rijkswaterstaat en de gemeente. We zijn hier al jaren over in gesprek. In wat voor land leven wij?", sluit Sluis af.