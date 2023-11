Schoorls rariteitenkabinet was bijna ten onder, maar verhuist door 'klein wondertje'

Het had weinig gescheeld of de Wunderkammer in Schoorl was gesneuveld. Het rariteitenkabinet van Hans Peter Corbee was sinds 2020 te bekijken in het Oude Raadshuisje. Maar de stichting kon de energierekening niet meer betalen en was door alle reserves heen. Nu is er goed nieuws: "We gaan vrolijk door op een nieuwe locatie."

'Eigenzinnig, vreemd en voornamelijk verwonderend' zo omschrijft Hans Peter Corbee zijn Wunderkammer. Zijn collectie is al drie jaar te bewonderen in het Oude Raadhuisje in Schoorl.

Ze waren nog maar net een week open toen corona uitbrak en ze twee jaar dicht gingen. "Als we al reserves hadden, dan waren die al compleet opgebruikt toen we weer opengingen. Uiteindelijk kwamen we met gas, elektra en een huurverhoging uit op 700 euro in de maand. Dat is voor ons niet te betalen", vertelt Corbee.

"Dan tel je je knopen en denk je: hoe pijnlijk het ook is, dit is niet meer vol te houden." Toch is dit niet het einde van het Schoorlse rariteitenkabinet. "We kijken niet zuur en gaan vrolijk door. Volgend jaar gaan we naar een andere locatie waar we geen huur betalen en veel meer mogelijkheden hebben."

'Een klein wondertje'

Aan het einde van het voorjaar gaat de nieuwe Wunderkammer open. Deze is te vinden aan de Onderweg in Schoorl. "Het is een klein wondertje op zich", aldus Corbee. "Alsof je het hol van Alice in Wonderland instapt. Dat gevoel moet je krijgen." De Wunderkammer komt namelijk in een geheime ruimte die weinig mensen kennen.

