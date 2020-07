Oude Raadhuisje Schoorl biedt plek aan rariteitenkabinet: "Je komt hier om je te verbazen"

SCHOORL - Opgezette dieren, giftige Papoeasperen en vruchtbaarheidsbeeldjes uit Zuid-Amerika. Al deze rariteiten zijn sinds kort te zien in het oude Raadhuisje in Schoorl. Het is het levenswerk van Schoorlaar Hans Peter Corbee en zijn vriendin Nathalie Wijker. "Je raakt nooit uitverzameld."

De verzamelwoede van Corbee begon 42 jaar geleden toen hij een Afrikaans beeldje kocht op de missiebeurs in De Rode Leeuw in Schoorl. Daarna raakte zijn huis steeds voller. "Een verzameling verzamelt zich om je heen. Je vindt altijd wel weer een plekje. Het is ook wel pijnlijk als het allemaal weer uit je huis verdwijnt maar het is nu te bewonderen op een prachtige plek. In een dorp waar, afgezien van de natuur, weinig te doen is, is het fijn dat dit er nu is."

Bij binnenkomst in het Oude Raadhuisje zijn de voorbereidingen nog in volle gang. De vloer is net geverfd maar volgens Corbee droog genoeg om door te lopen. Veertig jaar lang verzamelde hij allerlei bijzondere objecten van over de hele wereld. Maar wie denkt dat Corbee een wereldreiziger is, heeft het mis. "Ik krijg het al Spaans benauwd als ik naar Schiphol rijd. Die ontdekkingen doe ik liever op markten, veilingen en soms vind ik het gewoon bij het vuilnis."

"Zo'n ammoniet werd hoog in de bergen gevonden. Het was het bewijs voor de zondvloed."

Want het Oude Raadhuisje uit 1601 is een hele toepasselijke plek. In de 16e 17e en 18e eeuw waren de rariteitenkabinetten erg populair. "Het versterkt elkaar fantastisch, dat had ik ook niet verwacht." Het verzamelen van rariteiten was een hobby voor de adel en je liet er volgens Corbee mee zien dat je een man van de wereld was. "Ze zagen er ook verklaringen in vanuit de bijbel", vertelt hij terwijl hij op een fossiel van een inktvis wijst. "Zo'n ammoniet werd hoog in de bergen gevonden. Het was het bewijs voor de zondvloed."

Voddig

Het gaat volgens Corbee en zijn vriendin vooral om de verwondering. "Je vindt hier geen collectie met hele dure voorwerpen. Het is juist mooi als het een beetje voddig is", vertelt hij terwijl hij er een opgezette pinguïn uit de jaren '20 bij pakt. "Het moet niet vers geprepareerd zijn, er moet een verhaal aan vastzitten. Dat is de echte verwondering. Je komt hier om je te verbazen."

Naast het bewonderen van de verzameling van Corbee is het ook de bedoeling dat er andere culturele activiteiten worden georganiseerd in het Raadhuisje zoals lezingen met diner en huiskamerconcerten. De tentoonstelling Verwondering 1601 kan op woensdag, vrijdag en zondag op afspraak worden bezocht. Maar het coronavrius gooit tot dusverre roet in het eten. "Er zijn heel veel mensen die hier voorbij komen en even binnen een kijkje willen nemen. Maar het moet ook allemaal op afstand dus we zullen de rem erop moeten zetten."