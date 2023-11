Man (55) zwaargewond na steekpartij Enkhuizen, nog niemand aangehouden

Een man (55) is gisteravond zwaargewond geraakt na een steekpartij in Enkhuizen. Dat bevestigt de politie. De steekpartij vond plaats aan de Verlaat, het slachtoffer moest naar het ziekenhuis.

De politie kreeg rond 22.45 uur de eerste melding binnen van een steekpartij.

De toegesnelde agenten troffen in een woning aan de Verlaat een zwaargewonde man aan. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is op dit moment nog niemand aangehouden.

De recherche doet onderzoek naar het steekincident en is op zoek naar getuigen. Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.