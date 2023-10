Verdachte (63) dodelijke steekpartij Hazelaarstraat langer vast

De 63-jarige man die zaterdag werd aangehouden na een fatale steekpartij in de Hazelaarstraat in Noord, moet nog zeker twee weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van moord of doodslag van het 36-jarige slachtoffer.

Het slachtoffer, afkomstig uit Marokko, werd vermoedelijk al gestoken in de woning van de verdachte in de Azaleastraat, waarna hij door zijn belager achtervolgd werd en op straat meerdere keren in zijn borst en nek gestoken werd. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

Omwonenden zijn behoorlijk opgeschrikt na het bloedbad in de Hazelaarstraat. Meerdere bewoners hebben het zien gebeuren, waaronder kleine kinderen, vertelt een buurvrouw.

Bekend

De verdachte is een bekende in de buurt. Hij woont onder begeleiding van de maatschappelijke organisatie HVO Querido, maar zorgt al een jaar voor overlast. Vaak kreeg hij mensen over de vloer die er volgens buren uitzagen als daklozen en veel lawaai maakten in de nacht. Ook voor de wijkagent is de man geen vreemde.

De politie zoekt nog steeds naar getuigen van de steekpartij, zowel voor informatie als om hen slachtofferhulp te bieden.