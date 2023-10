Steekpartij in IJmuiden, verdachte op de vlucht

Aan de Maasstraat in IJmuiden heeft vanmorgen een steekpartij plaatsgevonden. De politie is met onder meer een helikopter op zoek naar de verdachte.

De melding van de steekpartij kwam om 11.10 uur binnen bij de politie. Een woordvoerder vertelt tegen NH dat het onderzoek momenteel 'druk doende' is.

In eerste instantie was nog niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe was. Inmiddels is duidelijk dat zijn verwondingen niet ernstig zijn. "Het letsel valt reuze mee en het slachtoffer hoefde niet mee met de ambulance. Hij is in zijn hand geraakt en kon ter plekke worden behandeld", aldus de woordvoerder.

Tatoeages in nek

Op Burgernet is een signalement van de verdachte vrijgegeven. Het zou gaan om een man van 21 jaar met een licht getinte huid. Hij draagt een grijze jas, donkere muts en een schoudertas. Hij is goed herkenbaar aan tatoeages in zijn nek. Aangeraden wordt om hem niet zelf te benaderen maar contact op te nemen met 112.