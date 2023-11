Waarom moet muziektent helemaal verdwijnen in Hilversum? "Verf koepel desnoods groen"

Dat de bekende Hilversumse muziektent niet voorkomt in de opknapplannen van de Kerkbrink en helemaal uit het dorp lijkt de verdwijnen, doet veel wenkbrauwen fronsen. Er klinkt nu een oproep tot behoud. "Is het alternatief niet veel beter de muziekkoepel te behouden en desnoods groen te verven of te laten begroeien?", luidt de politieke vraag.

Afgelopen donderdag gaf wethouder Arno Scheepers in de Grote Kerk op de Kerkbrink een presentatie aan de pers. Daar liet hij zien hoe het ontwerp van de vernieuwde Kerkbrink eruit is komen te zien. De keuze is gevallen op een lobvormig plein, waar plek is voor groen, terrassen en ontmoeting en juist geen ruimte meer is voor de bus, het nodige fietsverkeer en dus ook de muziektent.

Keert de muziektent terug in Hilversum luidde een van de vele vragen. Daarop was het antwoord van de VVD-bestuurder luid en duidelijk: dat is hij niet van plan. Zijn idee is om de 'hufterproof constructie' te verkopen. Gezien de huidige hoge staalprijs vangt de gemeente daar nog een mooie vergoeding voor ook, was zijn toevoeging.

Verbazing

Die respons leidt tot verbazing bij oppositiepartij Democraten Hilversum. Zij willen van Scheepers weten waarom hij niet zoekt naar een alternatieve locatie in de mediastad. Met een lik verf of wat meer bedekt met groen kan wat fractievoorzitter Edwin Göbbels de muziektent best een ander plekkie krijgen.

Daar heeft hij zelf wel wat ideeën voor. Zo stelt hij voor de koepel bij het uitzichtpunt Hilversums Wasmeer te zetten, de tent kan dienen als uitzichtpunt op de berg Anna's Hoeve of plaatst deze in de waterpartij als vrijstaand object dan wel te verbinden met de loopvlonder in Kerkelanden.

Hoffelijkheid

Daarnaast vindt de Hilversumse politicus het ook niet kunnen om de muziektent te verkopen als stukken staal. De koepel op het Hilversumse centrumplein is in 2008 een cadeau geweest van de Rotaryclubs Hilversum en Hilversum-West. Juist een andere locatie zoeken, toont 'hoffelijkheid' aan de gulle gevers.

Dat de ijzeren kolos van de Kerkbrink verdwijnt, kan op goedkeuring rekenen van de grote meerderheid. Velen vinden de koepel maar lelijk. Daar komt nog eens bij dat er al tijden geen optredens meer gehouden zijn, dus van die functie als muzikale haven op het plein is al lang geen sprake meer. Dit is ook een veel gehoord argument in de Hilversumse politiek.