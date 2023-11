Hilversum helpt fietsers die Kerkbrink niet meer over mogen, plan miljoen duurder

Als Hilversummers straks een stukje om de Kerkbrink moeten fietsen omdat fietsen over het plein niet meer mag, dan is het wel nodig het fietspad om het centrumplein aan te pakken. Op de Oude Torenstraat komt een drie meter brede nieuwe fietsweg te liggen. Daar trekt de gemeente nog eens dik 600.000 euro voor uit, waardoor de totale kosten van de opknapbeurt van de brink op bijna 3 miljoen euro komen.

Dat is zo'n twintig seconden omrijden, zegt wethouder Arno Scheepers. Deze maatregel moet er vooral voor zorgen dat de veiligheid op de Kerkbrink verbeterd. De voetganger voelt zich lang niet altijd veilig op het plein. Fietsers sjezen met hoge snelheid over het plein, waardoor menig wandelaar bijna van de sokken wordt gereden. Zeker met steeds meer - soms opgevoerde - elektrische fietsen op de weg neemt het verschil in snelheid alleen maar toe en dat wil Hilversum tackelen op de Kerkbrink.

Fietsers kunnen vanaf de kop van de Kerkbrink (de kant van het voormalige postkantoor) straks richting de Herenstraat via een afgebakend fietspad. Dat is dan overduidelijk aangegeven met kleur aangegeven in het asfalt, meldt de wethouder.

Ook het fietspad op de 's-Gravelandseweg neemt de gemeente mee in deze 'forse upgrade', zoals Scheepers het noemt. Wie straks vanuit de Oude Enghweg of de Hoge Naarderweg komt, hoeft straks niet meer de 's-Gravelandseweg over te stekken om later weer naar de andere kant te rijden. Die zigzag gaat eruit, doordat de 'centrumkant' van het fietspad ook twee richtingen wordt voor de gebruikers van de tweewielers.

Prijskaartje

Al met al betekent dit wel dat Hilversum beduidend meer euro's moet gaan uitgeven. Het eerdere plan kostte nog 1,9 miljoen. Inmiddels staat er nu 2,9 miljoen op het prijskaartje. De maatregelen voor de fiets zijn de grootste kostenpost met 640.000 euro.

Verder verdwijnt de geparkeerde fiets van het nieuwe plein. Wie de fiets wil stallen, kan dat gratis doen in het pand aan de Kerkrbrink, waar de gemeente ook een inloopcentrum had. In de kelder is ruimte voor zo'n tweehonderd stalen rossen. Daarnaast is er plek op de Herenstraat, het begin van de 's-Gravelandseweg (bij het oude ABN-pand) en het Keiplein.

Wel geeft de wethouder aan dat de gemeente blijft kijken naar locaties waar fietsparkeren mogelijk is. Dat is ook wel nodig, want als de bibliotheek eenmaal verhuisd is naar de Gooische Brink. De verwachting is dat daardoor 300.000 mensen extra naar dit deel van Hilversum komen, waarvan een groot deel op de fiets zal komen.

Hilversums DNA

Scheepers zegt dat de Kerkbrink de plek is waar het eeuwen terug voor Hilversum allemaal begon. Het nieuwe plein moet dan ook zeker dat Hilversumse DNA krijgen. Maar ook moet er plek zijn voor de huidige media-identiteit. Dat gebeurt niet zoals eerst het idee was met allerlei mediaschermen. Volgens de VVD-bestuurder gebeurt dat nu subtieler. Zo noemt hij projecties in de fontein als voorbeeld daarvan.

Eind deze maand behandelt de politiek het definitieve ontwerp. Begin december is het aan de gemeenteraad om akkoord te gaan hiermee, inclusief het extra gevraagde budget van dik 600.000 euro. De wethouder verwacht dat de klus in de tweede helft van volgend jaar kan beginnen, al is de vraag of dat ook dan gaat gebeuren.

Verjaardag

Hilversum viert volgend jaar de zeshonderdste verjaardag. Daarnaast snappen ze in het raadhuis dat de ondernemers in dit deel van het jaar het geld vooral moeten verdienen. Het is dan niet handig om dan een heel plein te gaan verbouwen. Overigens gaat de hele klus in fases plaatsvinden. Hoe de planning eruit gaat zien, is nu nog niet bekend.