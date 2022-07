Actie om Hilversumse muziektent te behouden: "Heeft goede functie op het plein"

Laat de muziektent staan op de Kerkbrink, want er niets mis met de functie die de ijzeren kolos heeft op dit Hilversumse plein. Alleen is het wel zaak dat er meer gebeurt in en rond de muziektent, die wat de gemeente betreft geen plek meer heeft in de opknapbeurt van het centrale plein. Vlak na deze bekendmaking is een online petitie gestart om de veelbesproken koepel te behouden.

Dat laatste lijkt ook te gaan gebeuren. De Kerkbrink gaat in de nabije toekomst op de schop. Hier wil het college van burgemeester en wethouders een mediaplein realiseren. Geen saai plein, maar een moderne plek in hartje Hilversum waar het mediaprofiel van de gemeente duidelijk te zien en te ervaren is. Denk daarbij aan interactieve led-schermen en podia.

De muziektent op de Kerkbrink roept dezelfde gevoelens op als het kleurrijke pand van Beeld en Geluid. Of je bent er blij mee of je vindt het een gedrocht. In Hilversum slaat de balans wat de ijzeren muziekkoepel betreft door naar lelijk en weg ermee.

Haar initiatief maakt de tongen online los. De petitie legt de tweedeling goed bloot. ‘Weg ermee’ is de duidelijke boodschap van een aantal reaguurders op social media. Een enkeling komt met de suggestie de koepel op te fleuren en daarmee te zorgen voor een betere uitstraling. Eén iemand vindt het spottend een ‘mooie uitkijkpost voor de boa’s’. Weer anderen willen een muziektent in Hilversum, maar dan op een andere plek. Het Dudokpark en het Marktterrein zijn genoemde alternatieven.

Van Oostveen pleit dan ook voor structurele invulling en programmering in plaats van het losse hapsnap werk. Nu zijn er nauwelijks optredens of evenementen, terwijl er lokaal talent genoeg is dat wil optreden, zoals dat in de begintijd het geval was, meent de Hilversumse.

Volgens het voormalige commissielid van Leefbaar Hilversum heeft de muziektent een goede functie op het plein, alleen is er nauwelijks meer aandacht voor programmering. En dat is niet iets wat je de podiumkunstenaars kunt verwijten. Dat is gewoon beleid, vindt zij.

Dat er een digitale actie is gestart om de muziektent te behouden, is opvallend. Jacqueline van Oostveen heeft het initiatief genomen en heeft vlak na de bekendmaking van de collegeplannen van afgelopen dinsdag meteen een online-petitie aangemaakt.

De muziektent staat relatief nog maar kort op de Kerkrbrink. Op 26 april 2008 opende toenmalig burgemeester Ernst Bakker de muziekkoepel, wat een cadeau is van de Rotary. Toen de mondiale serviceorganisatie in 2005 100 jaar bestond, mochten de lokale afdelingen een project uitvoeren voor hun samenleving. De leden van de Hilversumse Rotary kozen voor een ijzeren muziekkoepel. Daarmee is de tent hufterproof. De muziekkoepel was meteen een verwijzing naar stadsarchitect Dudok, die begin jaren 20 van de vorige eeuw een muziektent had ontworpen op de Kerkbrink. Vermoedelijk is deze in 1944-1945 verdwenen. Het hout zou in de koude oorlogsperiode gebruikt zijn om te stoken.

Ver voordat Van Oostveen de online-petitie startte, was de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk begin mei al in de pen geklommen. In de brief aan de Hilversumse politiek uit waarin waarnemend voorzitter Ed van Mensch het ongenoegen dat de kring niet is betrokken bij de Kerkbrinkplannen, maar meldt hij ook dat 'zijn club' de muziektent in zekere zin passend vindt. Om daar meteen achteraan te zeggen dat de ijzeren uitvoering uit de toon valt in de omgeving en weinig functioneel is.

Kleiner

Albertus Perk ziet liever een kleinere versie komen, die meer in het verlengde van de Gooische Brink en de Herenstraat komt. Daarmee is de gewenste verbinding tussen de passage, waar de bibliotheek in 2024 naartoe verhuist en het museum ook gemaakt. En als dat geen haalbaar plan is, dan is er wat de historische kring betreft plaats op het nieuwe stationsplein, ook wel bekend als de zeven straatjes.

Wat Van Oostveen verder bevreemdt, is dat in de plannen voor het mediaplein al bepaald is dat de muziektent verdwijnt. Daar lijkt geen woord meer over te wisselen, terwijl het gesprek met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden - ook wel participatie genoemd - nog moet beginnen.

Natuurlijke overgang

Daarnaast ontbreekt een alternatief. Er valt niets te kiezen. De muziekkoepel moet weg, omdat er een natuurlijke overgang moet komen tussen de Gooische Brink en Museum Hilversum. “Nu is het dus: het staat in de weg ermee, maar geef mensen een beeld wat er dan voor terugkomt”, stelt de Hilversumse.

Woensdag is de petitie online gekomen. Storm loopt het (nog) niet. De teller staat momenteel op 24 digitale steunbetuigingen. "Het gaat mij niet perse om die petitie. Ik zie dat er allerlei reacties ontstaan en ideeën naar boven komen. Ik wil vooral dat we een goede discussie voeren", legt de initiatiefneemster uit.