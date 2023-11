Het is Sint Maarten, maar wat vieren we eigenlijk?

Sint Maarten is voor volwassenen vooral veel snoep kopen en wachten tot de deurbel gaat. Voor de kleintjes betekent het lampionnen maken op school en dan op 11 november de buurt in om in het donker liedjes te zingen in ruil voor het snoep dat door de buurman of buurvrouw is ingeslagen. Maar waarom doen we dit eigenlijk?

Sterfdag Sint Maarten Op 11 november vieren we de sterfdag van Sint Maarten ook wel Martinus van Tours genoemd. Hij leefde in de vierde eeuw na Christus en was een Romeins soldaat in Sabaria, het huidige Hongarije. Later schopte Martinus het tot bisschop in de plaats Tours in Frankrijk. Het bekendste verhaal over Martinus is dat hij zijn rode mantel doormidden sneed en deelde met een bedelaar om hem te beschermen tegen de kou. Vanaf dat moment stond hij bekend als een vrijgevig en betrokken man. Sint Maarten wordt vaak afgebeeld op een paard met een rode mantel en een lantaarn. Op de avond dat Sint Maarten zijn mantel deelde met een bedelaar droomde hij dat hij Jezus zag met de helft van zijn rode mantel. Vanaf dat moment wijdde hij zijn leven aan het katholieke geloof.

Foto: schildering door Antoon van Dyck - Antoon van Dyck

Waar wordt Sint Maarten gevierd? Sint Maarten wordt gevierd in Noord-Holland, Limburg, Noord-Brabant en delen van Groningen, Friesland en Zeeland. De viering heeft van oorsprong een katholiek karakter, maar door de jaren heen staat de traditie meer in het teken van delen, vrijgevigheid en saamhorigheid. In de jaren '20 van de vorige eeuw kreeg Sint Maarten de uitwerking zoals we die nu kennen. Een optocht met lichtjes. Daarvóór ging de viering vooral om een bedeltocht, een vorm van 'informele armenzorg'. Armen bedelden in rijke buurten voor geld en fruit. In die tijd noemde men dat schooien. Ook werden er Sint Maartenvuren georganiseerd met muziek, veel eten en drinken. Na de Eerste Wereldoorlog werd de viering een optocht voor kinderen met lichtjes, die liedjes zingen. De traktatie van fruit en geld maakte plaats voor snoep (en fruit) en Sint Maarten werd daarmee een kinderfeest.

Lampion maken op school Lampionnen maken op school is in de provincie een jaarlijkse traditie. Tijdens handenarbeid knutselen de oudere leerlingen van de Montessorischool in Beverwijk een eigen ontwerp. De jongere leerlingen maken een lampion op basis van een mal, dit jaar zijn dat Zaanse huisjes en uilen. Deze week nam NH een kijkje genomen op de Montessorischool. De bovenbouw-leerlingen leren onderbouw-leerlingen hoe je moet Sint Maarten lopen.

Zelfgemaakte lampionnen op de Montessorischool - NH Nieuws