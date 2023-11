De Peiling: Sint Maarten, het snoep staat al klaar!

Sint Maarten was trouwens een Hongaars-Romeinse ridder die op een koude dag een naakte bedelaar zijn rode soldatenmantel zou hebben gegeven. Na het leger werd Sint Maarten bisschop van Tours en hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van het katholicisme.

Het feest van Sint Maarten wordt niet overal gevierd en was zelfs bijna verdwenen. Maar in een paar provincies, waaronder Noord-Holland, wist het feest toch terug te komen. En hoe kwam dat?

Het lijkt vreemd, maar uit onderzoek van het Meertens Instituut blijkt, dat dit is gebeurd dankzij de opkomst van de kinderopvang in de jaren 80. De begeleiders, op zoek naar leuke knutselklusjes, lieten de kinderen lampions maken, waarmee ze op 11 november langs de deuren konden.

