Lampionnenparade op school: Beverwijkse kinderen maken zich klaar voor Sint Maarten

Op de Montessori-school in Beverwijk is leren meer dan alleen luisteren naar de leraren; het is ook leren van elkaar. Vandaag kregen de oudere leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een bijzondere taak: zij namen de kleuters uit groep 1 en 2 mee voor een lesje in Sint Maarten.

Met zelfgemaakte lampionnen legden ze samen een circuitje af door de school. In iedere klas zongen ze een liedje en aan het eind van het circuit kregen ze allemaal een traktatie.

De oudere kinderen mochten hun eigen lampionnen ontwerpen. Zo maakte een meisje een minion van een plastic fles en een andere jongen koos voor een lama. De kleuters konden kiezen voor een Zaans huisje, of voor een ezel.