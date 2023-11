Medewerkers gehandicaptenzorg krijgen voorrang op huurwoning in Purmerend

Mensen die in de gehandicaptenzorg werken in Purmerend kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor een huurwoning in het nieuwe woningbouwproject Kwadijkerpark. Daar worden 340 woningen gebouwd die volgend jaar en in 2025 worden opgeleverd. De gemeente Purmerend geeft voorrang aan zorgmedewerkers van Odion en de Prinsenstichting. Het gaat om 40 sociale huurwoningen.

"Het is voor zorgmedewerkers steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden in de regio, wat leidt tot personeelstekorten in de zorg. Gemeente Purmerend vindt dat onaanvaardbaar en heeft daarom besloten om zorgmedewerkers van Odion en Prinsenstichting voorrang te geven", schrijft de gemeente Purmerend.

Proef in Zaanstad

Het is de eerste keer dat de gemeente Purmerend voorrang geeft op sociale huurwoningen voor zorgmedewerkers. In de gemeente Zaanstad gebeurde dit al in 2021 voor zorgpersoneel en docenten. En met succes. De proef is vorig jaar verlengd met nog eens dertig woningen.

Kwadijkerpark

In Purmerend worden de eerste woningen voor de zorgmedewerkers volgend jaar opgeleverd. Als het hele nieuwbouwproject daar klaar is telt de kleinschalige woonwijk 340 woningen, waarvan 100 sociale huurwoningen. Veertig van deze woningen, deze worden verhuurd door woningcorporatie Rochdale, zijn nu bestemd voor mensen die in de gehandicaptenzorg werken.

De aanmelding voor de verdeling van de eerste twintig woningen gaat nu van start.