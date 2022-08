Nog meer docenten en zorgpersoneel krijgen voorrang op huurhuis in Zaanstad

In de gemeente Zaanstad komen nog meer huurwoningen speciaal voor onderwijzers en zorgpersoneel. De proef die twee jaar geleden startte wordt verlengd en uitgebreid. De voorrang op een woning is om het enorme tekort aan personeel op scholen, in het ziekenhuis en de (ouderen)zorg op te lossen.

In juli 2021 startte woningcoroporatie Parteon met de proef om personeel in de zorg en onderwijs naar Zaanstad te lokken. Daarvan zijn uiteindelijk tien woningen toegewezen: acht mensen uit het onderwijs en twee werkzaam bij het ziekenhuis.

Lisa Verweij kwam speciaal over uit Nijmegen naar de Zaanstreek omdat ze hier bij haar baan een woning kon krijgen. En Astrid Lindström uit Oostzaan was blij dat ze op haar 29ste op haarzelf kon gaan wonen. Beiden kregen een woning in de Rosmolenbuurt.

Lerarentekort

Vlak voor de zomervakantie werd nog eens keer duidelijk hoe schrijnend het lerarentekort in de Zaanstreek is. Schoolbestuurder Ellen Voskuilen liet weten dat "de vijver aan leerkrachten in de regio helemaal leeg is". En dat voor komend schooljaar een vierdaagse lesweek dreigt.

In het totaal worden er door de woningbouwverenigingen veertig extra huurwoningen beschikbaar gesteld. Hiervan zijn er zijn dertig in de sociale huur en tien in de vrije (huur) sector.