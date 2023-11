Veel verdriet én minder inkomsten door blauwtongvirus in Schellinkhout

"Ik ben er de hele dag mee bezig", zegt Bianca Vriend als ze tussen haar alpaca's staat. "Ik had er eerst 43, nu nog 40." Het blauwtongvirus zorgt de laatste weken voor veel verdriet én flink minder inkomsten op de alpacaboerdij in Schellinkhout. Want de verzorging van de dieren, gaat boven alles. "Alles wat niet noodzakelijk is, valt stil."

Ook verloor ze een schaap aan blauwtong en verzorgt ze een ander schaap - herstellende van het virus - intensief. "De knieën gingen stuk. De bovenkant was er helemaal af, tot op het bot. Nu doen we er iedere dag zalf en gaasjes op. Zo proberen we hem weer op te lappen."

Bianca zegt niet te weten hoe ze de eerste weken heeft overleefd. "Het stressniveau zit heel hoog. Ik kon niet eten en ging met lood in de schoenen naar de stal." Ze is op haar hoede, altijd. "Je bent er de hele dag mee bezig. Bij ieder kuchje slaat je hart over", zegt ze. Want naast de drie overleden dieren, werden er ook nog eens drie ziek.

Een half uur eerder staat de eigenaresse van alpacaboerderij Kitalpha Alpaca's tussen 40 van haar favoriete dieren. Ze had er 43, maar sinds eind september moest ze afscheid nemen van drie exemplaren. "De eerste overleed vier uur nadat ze begon te hoesten. Dan denk je: wat is hier aan de hand? Maar bij de tweede ging het nog sneller. Binnen een uur na de eerste symptomen, was ze overleden. Euthanasie was eigenlijk niet meer nodig, zo snel ging het."

Als de opnames eigenlijk al achter de rug zijn, nemen de emoties toch even de overhand. Bianca Vriend uit Schellinkhout vecht tegen de tranen als het wéér over blauwtong gaat. Dat verdomde virus, dat haar leven al meer dan een maand beheerst. "Je staat zó machteloos. Je doet alles wat je kunt en dat is dan soms nog niet voldoende. Dat is heel frustrerend."

Bianca Vriend is een bezige duizendpoot. Want naast de dieren, heeft ze aan de Dorpsweg in Schellinkhout ook een eigen spinnerij én een winkel. Hier verkoopt zij kleding van alpacawol. De winkel is gevuld met truien, sokken, vesten, sjaals en mutsen. Allemaal gemaakt van de ultrazachte wol. Alleen: is deze winkel in deze intensieve tijd meer dicht, dan open. "Als je de hele dag bezig bent met de verzorging van je dieren, valt alles wat niet noodzakelijk is stil. En de winkel is geen noodzaak als je iets of iemand in leven probeert te houden."

Ze baalt van de situatie, maar kan weinig anders. "Dit scheelt zeker inkomsten. Tot overmaat van ramp gaat een kerstmarkt waar we altijd staan, ook niet door. We hebben ook nog een bed & breakfast, verhuren twee kamers. Die boekingen laat ik zo veel mogelijk doorgaan. Omdat je gasten hun uitje of vakantie niet wil afnemen, maar ook omdat we iedere week boodschappen moeten betalen. Hopelijk is de blauwtong snel weg. Dat is beter voor iedereen."