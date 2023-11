Veel vragen van omwonenden over noodzakelijke hoogspanningskabels over 't Gooi

Waar moet die komen? De nieuwe extra hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens in de Noordoostpolder. Dat was de vraag dinsdagavond op de tweede informatiebijeenkomst over de hoogspanningsleiding in Bussum. De nieuwe verbinding is nodig om in de toekomst iedereen van stroom te kunnen blijven voorzien.

"Als hij maar niet..." Dat was de meest gehoorde uitspraak dinsdagavond tijdens de bijeenkomst van ongeruste inwoners van 't Gooi. Want zorgen zijn er. Komen er hoogspanningsmasten langs woningen, door de natuur of over het water? En de grootste angst; Komen er hoogspanningsmasten over land, van de Wolfskamer in Huizen tot de speeltuin in Oud-Valkeveen? Niemand weet het, want het zogenoemde tracé is nog niet bekend. Op een informatieavond van het ministerie van Economische Zaken en Milieu konden inwoners de mogelijkheden bekijken.

Wat al wel bekend is, is dat er een extra hoogspanningsleiding nodig is van Diemen via Lelystad naar Ens in de Noordoostpolder. En dat heeft alles te maken met de energietransitie. Steeds meer mensen gaan van het gas af en gebruiken meer elektriciteit. Ook auto's en fietsen rijden steeds meer elektrisch. Het elektriciteitsnetwerk staat door dat hoge verbruik onder druk. Bedrijven staan daardoor op een wachtlijst om een aansluiting te krijgen. Om die extra vraag op te vangen is de nieuwe zware verbinding tussen twee hoogspanningsstations in Diemen en Ens nodig.

Tweede bijeenkomst

Bewoners van Muiden, Huizen en Naarden lieten zich al voor de tweede keer informeren. Na een eerste bijeenkomst kwamen er veel reacties. Daardoor is het Ministerie van Economische Zaken en Milieu gaan nadenken over alternatieven. Die zijn nu aangegeven als stippellijntjes op de kaart hieronder.

Tekst gaat door onder de foto;