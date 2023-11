Spoedcursus Olympische sport lacrosse in NH Sport

Lacrosse is één van de zes nieuwe sporten op de Olympische Spelen van 2028. Voor NH Sport gingen we langs bij Amsterdam Lions. De ins en outs over Lacrosse zie je in een nieuwe uitzending. Waar ook ijshockey en een pikante amateurderby ruim aan bod komen.

Bij NH Sport zijn we gek op pikante streekderby's in het amateurvoetbal. Dit keer stond onze camera langs het veld bij de burenstrijd tussen vierdeklasser sv Winkel en sv Nieuwe Niedorp. En dat ging er ruig aan toe in de Kop van Noord-Holland met mooie doelpunten, worstelen, en snoeiharde tackles. Kortom een wedstrijd vol emoties.

Tigers

Het eredivisieseizoen in het ijshockey is al weer een paar weken onderweg. Amsterdam Tigers doen het goed. Vier overwinningen uit vijf duels. Dat is mede te danken aan John Versteeg. De clublegend is sinds dit seizoen de eindverantwoordelijke in Amsterdam-Oost en dat gaat uitstekend.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.