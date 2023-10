'Brandweerman' Bazoer en avonturier Gravenberch vanavond in NH Sport

Veel voetbal, maar ook honkbal in deze NH Sport. Zo zoeken we Riechedly Bazoer op tijdens de kinderpersconferentie van AZ. Daar vuren jonge, nieuwsgierige journalisten in de dop allerlei vragen af op de centrale verdediger van de Alkmaarders. Bazoer vertelt dat hij vroeger graag brandweerman wilde worden.