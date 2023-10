Handbalsters VOC, Frank de Tank en John van 't Schip in NH Sport

Met John van 't Schip heeft Ajax een nieuwe trainer. Of hij de Amsterdamse club uit het diepe voetbalmoeras kan trekken peilden we bij NFC. Bij de Amstelveense amateurclub begon de voormalig klassieke rechtsbuiten zijn voetballoopbaan. Dat zie je in een nieuwe NH Sport, maar ook handbal en kickboksen.

We starten deze uitzending met de gestaakte wedstrijd tussen AZ en NEC. Nijmeegse spits Bas Dost zakte vlak voor tijd ineens in elkaar en dat deed veel met de Alkmaarse supporters in het stadion. Met hen bespraken we de heftige situatie. Gelukkig gaat het met Dost inmiddels weer een stuk beter.

In Amsterdam-Noord vond dit weekend de absolute kraker bij het vrouwenhandbal plaats. Regerend landskampioen VOC trof voor eigen publiek de winnaar van de Supercup Venlo. Een samenvatting van dat duel in deze NH Sport.

En ook zijn we langs gegaan bij het Rings Gala in Beverwijk waar we twee vechtsporters op de voet volgden. Frank den Hartog uit Amsterdam en de Beverwijkse Gaby van den Elzen.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.