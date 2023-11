Politie zoekt getuigen van “mogelijke vergisexplosie” bij woning in Hilversum

De politie zoekt getuigen van een explosie bij een woning aan de Loodsen in Hilversum. Dinsdag 17 oktober ging er in de straat een explosief af, die mogelijk een vergissing betreft. De politie deelt nu extra informatie over onder meer de vluchtauto in de hoop dat omstanders iets gezien hebben of meer weten.

Het explosief ging af in de straat De Loodsen, bij een woning in Villa Industria. “Uit het niets wordt het gezin opgeschrikt”, zegt de politie. De recherche onderzoekt de zaak. Uit voorlopig onderzoek gaan zij ervan uit dat de explosie een “tragische” vergissing betreft. “Tot nu toe zijn er geen aanleidingen die erop wijzen dat het gezin het beoogde doelwit was.”

Een mogelijk verband met andere explosies wordt onderzocht. De politie doet nu een dringend beroep op het publiek om te helpen bij dit onderzoek. “Daarom komen we met informatie over de vluchtauto. Het voertuig is een grijze Opel Corsa 3-deurs, beter bekend als model “D”.

"Getuigen verklaren dat ze vlak na de explosie een auto met hoge snelheid hoorden wegrijden.” De vluchtroute die door recherche in kaart is gebracht, is bovenaan dit artikel in de video te zien. Vanaf De Loodsen, via de Kleine Drift rijden ze naar de Lorentzweg richting de Jan van der Heijdenstraat.