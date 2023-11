Verdachte (42) moord in recreatiegebied Spaarnwoude vandaag voor de rechter

Cetin K. (41) staat vandaag voor de rechter voor de moord op zijn 35-jarige ex-vriendin in het recreatiegebied Spaarnwoude. Op 16 juni 2022 werd haar lichaam daar in het water gevonden. Ze zou in een sloot zijn gevonden en door haar hoofd zijn geschoten. Haar ouders hebben in een eerdere zitting aangekondigd vandaag gebruik willen maken van hun spreekrecht.